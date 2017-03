Uno smartphone economico Google oltre a Pixel 2

Cristiano Ghidotti,

Con il lancio di Pixel e Pixel XL dello scorso autunno, Google ha voluto dire la propria su cosa si deve intendere per smartphone di fascia alta. La linea tornerà quest’anno con una nuova edizione, come confermato nei giorni scorsi da Rick Osterloh, numero uno della divisione di bigG al lavoro sui prodotti hardware. A quanto pare, lo stesso team è impegnato anche nello sviluppo di un altro device.

Si tratterà di uno smartphone economico, forse destinato esclusivamente ai mercati emergenti e con caratteristiche inferiori dal punto di vista tecnico rispetto ai top di gamma. Potrebbe trattarsi di un dispositivo della linea Android One oppure di qualcosa simile ai Nexus visti negli anni scorsi. Al momento utilizzare il condizionale è d’obbligo, poiché i rumor provengono da una fonte rimasta anonima e che non ha fornito molte indicazioni. Nessuna specifica, nessuna informazione precisa sul prezzo. A quanto pare, per acquistarlo in occidente sarà necessario rivolgersi ai circuiti di importazione.

Dovete intendere il Budget Pixel come un dispositivo progettato dallo stesso team al lavoro su Pixel 2, destinato alla commercializzazione nei paesi emergenti. Potrebbe essere un prodotto della linea Android One o forse qualcosa di differente. Da quanto so il dispositivo è sviluppato parallelamente a Pixel 2 e non sarà venduto negli Stati Uniti, sempre che superi lo stadio di prototipo.

Con un telefono di questo tipo, il gruppo di Mountain View andrebbe a conquistare una quota di market share nei paesi emergenti, spingendo così ulteriormente la diffusione dell’ecosistema Android e dei servizi ad esso collegati. Maggiori informazioni a proposito potrebbero trapelare in occasione dell’evento I/O 2017 dedicato al mondo degli sviluppatori e in programma per il mese di maggio. Tornando invece a Pixel 2, sarà un telefono del segmento premium con specifiche al top e un prezzo superiore (di circa 50 dollari) rispetto alla prima generazione.