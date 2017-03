Windows 10 Creators Update su smartphone dopo i PC

Filippo Vendrame,

Microsoft ha confermato che Windows 10 Creators Update per i dispositivi mobile arriverà successivamente al rilascio per il mondo PC. La notizia, in se, non dovrebbe stupire troppo visto che trattasi di una prassi consolidata da un po’ di tempo a questa parte per la casa di Redmond. Tuttavia arriva adesso l’ufficialità attraverso una dichiarazione di Microsoft a Softpedia. Sicuramente per gli utenti Windows 10 Mobile la notizia non piacerà molto anche se era evidentemente attesa. Notizia che va ad aggiungersi a novità che su Windows 10 Mobile non sono particolarmente entusiasmanti anche se Microsoft ha rifinito moltissimi settori per migliorare l’esperienza d’uso complessiva.

La casa di Redmond non ha voluto, tuttavia, specificare esattamente quando arriverà ma è possibile, comunque, provare a fare una stima. Con Windows 10 Anniversary Update, Microsoft seguì la medesima strada rilasciando la versione mobile due settimane dopo a quella per i PC anche se in quel caso un po’ di ritardo fu attribuito ai carrier. Prendendo buono un ritardo simile, è lecito attendersi che Windows 10 Creators Update per Windows 10 Mobile possa arrivare verso fine aprile o entro i primi giorni di maggio a seconda di quando la versione per PC sarà rilasciata. Come noto, molte indiscrezioni dicono che il prossimo step di Windows 10 arriverà per aprile.

Per quanto riguarda le novità, anche se non ci sono nuove funzionalità particolarmente interessanti, Windows 10 Mobile porterà un miglioramento di Continuum ed affinamenti ad Edge, alla gestione del WiFi ed a molto altro ancora.

Microsoft ha dichiarato che l’aggiornamento arriverà prima per i PC e poi per le altre piattaforme e quindi potrebbe significare che anche l’aggiornamento per la console Xbox One potrebbe arrivare successivamente.