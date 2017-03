Windows 10, nuova Insider Preview per PC e Mobile

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato nel corso del fine settimana la nuova build 15048 per PC e la build 15047 per mobile di Windows 10 Creators Update a tutti gli iscritti al programma Windows Insider che hanno optato per l’opzione Fast Ring. Trattasi di nuove build del prossimo step di Windows 10 che è atteso per il rilascio pubblico nel prossimo mese di aprile. Con Windows 10 Creators Update completo nelle sue funzionalità, queste build non contengono novità ma solamente tanti bug fix, ottimizzazioni e miglioramenti delle prestazioni.

Il change log condiviso da Microsoft è, infatti, incentrato solamente sulla risoluzione dei problemi. Nessuna novità è stata inserita, nemmeno minore, ne sulla build per i PC e nemmeno su quella per i dispositivi mobile. In ogni caso, questo rilascio dovrebbe coincidere con l’utilizzo su larga scala della Unified Update Platform. Questo significa che per gli Insider l’aggiornamento dovrebbe risultare molto più leggero in quanto scaricheranno solamente i file modificati e non l’intera build come in precedenza. In ogni caso, anche se ci si avvicina a grandi passi verso il rilascio finale di Windows 10 Creators Update, queste build di Windows 10 non sono ancora esenti da problemi.

La casa di Redmond evidenzia, infatti, ancora alcuni bug e problemi che non sono ancora stati risolti. Questo significa che l’esperienza d’uso potrebbe non essere ancora ottimale. Proprio per questo il suggerimento è quello di sperimentare l’ultimo aggiornamento Insider solamente all’interno di terminali, PC e smartphone, espressamente adibiti ai test.

Una versione RTM dell’aggiornamento è attesa in questo mese di marzo.