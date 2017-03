Honor 8 Pro, annuncio previsto il 5 aprile?

Luca Colantuoni,

Dopo Honor 8 e Honor 8 Lite, Il produttore cinese si appresta ad annunciare il terzo modello della serie, ovvero Honor 8 Pro. Questo smartphone, inizialmente atteso al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, dovrebbe essere presentato il prossimo 5 aprile. Non sono arrivate conferme ufficiali, ma è molto probabile che il nuovo dispositivo condivida design e specifiche con il recente Honor V9, del quale sarebbe quindi la versione internazionale.

Come si intuisce dal nome, Honor 8 Pro è uno smartphone di fascia alta con caratteristiche molto interessanti. In base alle indiscrezioni circolanti in Rete, la dotazione hardware prevede uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), processore octa core Kirin 960, 4 o 6 GB di RAM LPDDR4 e 64 o 128 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Il punto di forza del device è la doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 megapixel, obiettivo con apertura f/2.2 e flash dual LED. Per la fotocamera frontale è stato scelto un sensore da 8 megapixel.

La connettività è garantita dai classici chip WiFi 802.11ac, Bluetooth, GPS e LTE. Non mancheranno sicuramente il lettore di impronte digitali e la porta USB Type-C. La batteria dovrebbe avere una capacità di 4.000 mAh. Il sistema operativo sarà ovviamente Android 7.0 Nougat, personalizzato con l’interfaccia EMUI 5.0.

Honor 8 Pro verrà probabilmente offerto in tre colori: nero, blu e oro. I prezzi europei non sono ancora noti, ma considerate le tasse si prevedono cifre comprese tra 400 e 600 euro, tutto sommato piuttosto basse se confrontate a quelle di smartphone appartenenti alla stessa categoria.