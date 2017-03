Levi’s Jacquard: la giacca smart arriva nei negozi

Cristiano Ghidotti,

Parlando di indossabili si è soliti pensare a dispositivi come smartwatch e smartband, ideati per favorire l’accesso a funzionalità come la visualizzazione delle notifiche provenienti dal telefono o per il monitoraggio dell’attività fisica. Google ha provato a spingersi oltre, siglando una collaborazione con Levi’s, nome decisamente noto nell’ambito dell’abbigliamento.

La partnership, annunciata negli anni scorsi, ha dato il via al Project Jacquard, finalizzato all’integrazione di sensori e controlli all’interno di vestiti. Il primo prodotto commerciale si chiama Levi’s Commuter Trucker Jacket ed è una giacca realizzata con tessuto di jeans, che sembra finalmente essere quasi pronta per il mercato: sarà disponibile per l’acquisto nel corso del prossimo autunno, a un prezzo fissato in 350 dollari. Grazie alle componenti equipaggiate permetterà a chi la indossa di controllare il proprio smartphone mediante delle semplici gesture.

L’annuncio ufficiale è arrivato dal palcoscenico dell’evento SXSW’17 in corso ad Austin (Texas), dove sono intervenuti Ivan Poupyrev (Technical Program Lead di Google ATAP) e Paul Dillinger (Head of Global Product Innovation di Levi’s). Osservando la giacca non si noterà nulla di speciale, ma all’interno della manica sinistra è integrata una sorta di touchpad capacitivo, in grado di interpretare il tocco dell’utente per attivare funzioni personalizzabili come la risposta alle chiamate, il controllo della musica riprodotta e l’ottenimento delle indicazioni stradali.

Levi’s Commuter Trucker Jacket sarà accompagnata da un’applicazione Android sviluppata ad hoc. Le componenti interne sono alimentate da una batteria ricaricabile che assicura un’autonomia pari a circa due giorni di utilizzo. In pieno stile Google, Jacquard andrà a costituire una piattaforma aperta alla creatività della community di sviluppatori, che potranno sfruttarne appieno le funzionalità proponendo soluzioni innovative basate sulla tecnologia.