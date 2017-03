myAndroid Taste Test: a ognuno la sua interfaccia

Cristiano Ghidotti,

L’elevato livello di personalizzazione offerto dal sistema operativo è sempre stato uno dei principali punti di forza di Android, sia per quanto riguarda le modifiche concesse ai produttori in fase di realizzazione dei device (a livello hardware e software) sia per via della libertà messa a disposizione degli utenti in termini di UI e applicazioni da installare. Nel fine settimana Google ha lanciato un test utile per consentire a chiunque di trovare una configurazione adatta ai propri gusti.

Si chiama #myAndroid Taste Test ed è accessibile tramite un sito Web realizzato per l’occasione. Si tratta di una sorta di quiz in cui viene richiesto di scegliere tra due stili, senza pensarci troppo, lasciando che sia l’istinto a guidare il click. Viene ad esempio proposto uno stile monocromatico in alternativa a uno colorato, un tema chiaro in opposizione a uno scuro, una palette colori calda piuttosto di una con tonalità fredde e così via. Le domande sono in totale una ventina e al termine ci si ritrova con una serie di suggerimenti riguardanti lo sfondo da scaricare, la tastiera migliore da utilizzare e così via.

Nulla di particolarmente innovativo né rivoluzionario, ma si tratta dell’ennesima testimonianza di come il gruppo di Mountain View intenda far capire agli utenti le ampie possibilità di personalizzazione offerte dai dispositivi e dall’ecosistema Android in generale. Google punta da sempre su questa caratteristica per promuovere la propria tecnologia mobile e ne è una dimostrazione lo slogan “Be together, not the same”, scelto ormai da qualche anno per mettere in luce come la piattaforma non costringa ad adattarsi a uno stile unico e univoco, ma offra anzi una grande libertà per quanto riguarda la selezioni delle componenti da installare, in base alle specifiche esigenze.