Con Uptime lo streaming su Youtube diventa social

Cristiano Ghidotti,

Area 120 è il nome di un incubatore nato lo scorso anno internamente a Google, che permette ai dipendenti del gruppo di Mountain View di impiegare il 20% del loro tempo lavorativo per dar vita a nuove idee. La prima che arriva a concretizzarsi si chiama Uptime ed è un’applicazione che cerca di rielaborare la visione dei filmati in streaming su YouTube in chiave social.

Al momento è disponibile per il download esclusivamente su iOS e solo negli Stati Uniti. Non è dato a sapere se e quando arriverà anche su Android e in altri territori. Come si può vedere dagli screenshot allegati di seguito, permette di condividere in tempo reale lo streaming dei video, basandosi su caratteristiche come l’invio di messaggi tramite chat, emoji, reazioni ecc. Queste le funzionalità incluse, stando alla scheda presente su App Store, dove l’applicazione può essere scaricata e installata gratuitamente: riproduzione dei video con gli amici, interazione e chat durante la visione, condivisione dei filmati preferiti, ricezione di suggerimenti giornalieri dagli amici e dalle persone seguite.

Uptime è un luogo dove guardare i video insieme agli amici. Si possono condividere facilmente i propri filmati Youtube preferiti e invitare altre persone a riprodurli, chattando con loro e divertendosi.

L’idea potrebbe in futuro essere ulteriormente sviluppata, ad esempio per consentire la visione in contemporanea (e a distanza) dello stesso film o degli episodi di una serie TV, con la possibilità di commentarli come se si fosse seduti insieme di fronte al televisore. A questo proposito, il team responsabile del progetto chiede agli utenti di inviare i loro feedback.