Waymo vs. Uber, nuovo atto

Secondo quanto sostenuto dai vertici di Waymo, la divisione di Alphabet specializzata nella creazione di soluzioni per la guida autonoma, un ex dipendente avrebbe sottratto senza autorizzazione informazioni confidenziali e documenti tecnici relativi alla tecnologia prima di rassegnare le proprie dimissioni e fondare una startup, Otto, poi acquisita da Uber.

Il dito è puntato contro Anthony Levandowski e, in particolare, l’accusa focalizza l’attenzione sul LiDAR equipaggiato dalle self-driving car di Uber, ritenuto del tutto simile a quello messo a punto dal team di Google. Toccherà al giudice stabilire se si tratta di lamentele fondate o meno. Intanto, l’azienda ha depositato una documentazione in cui sono riportate tre testimonianze a supporto della propria tesi, firmate da Gay Brown (security engineer Waymo), Pierre-Yves Droz (tech lead Waymo) e Tim Willis (supply chain operations director Waymo). Questa una dichiarazione ufficiale, affidata alle pagine del sito TechCrunch.

La concorrenza dovrebbe essere spinta dall’innovazione proveniente dai laboratori e dalla strada, non da azioni illecite. Sulla base delle solide prove in nostro possesso, chiediamo alla corte di agire in modo da tutelare la proprietà intellettuale sviluppata dai nostri ingegneri con un impegno pari a migliaia di ore, prevenendo l’utilizzo di qualsiasi tecnologia sottratta illegalmente.