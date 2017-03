Windows 10 build 15055 agli Insider, le novità

Filippo Vendrame,

Microsoft nel corso dello scorso weekend ha rilasciato la nuova build 15055 di Windows 10 e di Windows 10 Mobile a tutti gli iscritti al programma Windows Insider. Con Windows 10 Creators Update oramai alle porte, la casa di Redmond è concentrata nella risoluzione dei problemi e nell’ottimizzazione del sistema operativo. Infatti, sia la build per PC che quella per dispositivi mobile non dispone di alcuna novità.

Il change log dell’aggiornamento, infatti, non riporta nessuna particolare variazione, ma solamente un lunghissimo elenco di correttivi e bug fix. Microsoft, infatti, sta definendo tutti gli ultimissimi dettagli prima del rilascio finale e sta chiedendo uno sforzo ulteriore ai suoi Insider per cerare di individuare tutte le ultimissime criticità per poter proporre un aggiornamento privo di problemi. Del resto questo sforzo lo si nota con l’accelerazione del rilascio di nuove build a cui si è assistito da circa una settimana. La casa di Redmond non vuole lasciare nulla al caso come del resto è solita fare soprattutto da quando al suo timone c’è Satya Nadella.

Windows 10 Creators Update, almeno nella sua declinazione per PC, per le altre piattaforme arriverà dopo, dovrebbe essere rilasciato nel mese di aprile e secondo alcune recenti indiscrezioni precisamente l’11 di aprile.

In ogni caso, anche se le attuali build possono risultare già molto mature, sono presenti ancora alcuni problemi. Dunque, l’esortazione è quella di utilizzarle solamente all’interno di dispositivi adibiti ai test.

Infine, da sottolineare che questa nuova build è la prima di Windows 10 Creators Update a riportare come numero della versione il 1703 che identificherà tutte le build ufficiali di Windows 10 a partire dal rilascio del prossimo update. Questo significa che una versione RTM dell’update è prossima ad essere rilasciata.