3 Italia rinnova la partnership con PAYBACK

Filippo Vendrame,

3 Italia conferma la propria partnership con PAYBACK Italia, l’innovativo programma di loyalty multibrand del Gruppo American Express, che annovera, tra i propri partner, aziende leader nei settori del largo consumo e dei servizi. I clienti 3, marchio tra i fondatori dell’iniziativa, continueranno, quindi, ad usufruire dei vantaggi della carta fedeltà PAYBACK, che consente di accumulare punti per ogni acquisto effettuato presso i partner del programma, sia con la spesa di tutti i giorni sia con lo shopping online. I punti così collezionati potranno essere utilizzati per scegliere tra i numerosi premi a catalogo oppure essere trasformati in sconti esclusivi.

Michiel J. Van Eldik, Chief Consumer & Digital Officer di Wind Tre afferma che per 3 la partecipazione al programma PAYBACK è un elemento distintivo, capace di apportare un valore aggiunto alla proposizione commerciale del brand. I clienti 3 possono, infatti, contare su un’iniziativa di loyalty affermata, innovativa e flessibile, che punta a semplificare la vita di tutti i giorni ed offre numerose possibilità di scelta, in linea con i valori di Tecnologia, Trasparenza e Fiducia e con il claim “The future you want” del brand. Wind Tre è leader nel mercato mobile in Italia con 31,3 milioni di clienti pari ad oltre il 37% di market share e seconda in quello del fisso con circa 2,7 milioni di clienti. La nuova azienda, guidata da Maximo Ibarra, è nata dalla fusione delle due società operative H3G S.p.A e Wind Telecomunicazioni S.p.A. a seguito della joint-venture paritetica creata da CK Hutchison e VimpelCom.

PAYBACK, società del Gruppo American Express, è l’innovativo Programma fedeltà multipartner che coinvolge in Italia marchi leader nei principali settori del largo consumo e dei servizi: 3, Alitalia, American Express, BNL, Carrefour, Carrefour Banca, Esso, Goodyear Dunlop, Mediaset Premium, Mondadori Store e oltre 70 partner online. Il Programma offre l’opportunità ai consumatori di accumulare punti, grazie a un’unica carta fedeltà, con le spese di tutti i giorni, anche online, e di trasformarli in premi o sconti sugli acquisti effettuati presso i principali Partner del Programma.