In arrivo due smartphone Nokia con Snapdragon 660?

Luca Colantuoni,

Molti fan di Nokia aspettavano l’annuncio del top di gamma da parte di HMD Global, ma al Mobile World Congress 2017 di Barcellona sono stati presentati due smartphone Android di fascia bassa (Nokia 3 e Nokia 5), la versione internazionale del Nokia 6 e il Nokia 3310. L’attesa dovrà essere prolungata di qualche mese perché i prossimi modelli saranno probabilmente i Nokia 7 e Nokia 8, dispositivi di fascia medio-alta con processore Snapdragon 660.

Al momento non ci sono molte informazioni sulle caratteristiche dei due smartphone, ma sembra certo l’utilizzo di un telaio unibody in alluminio con cornici molto sottili. Il design sarà differente rispetto a quello dei modelli già annunciati, soprattutto per la parte posteriore. Entrambi dovrebbero avere fotocamere di maggiore qualità e, solo per il Nokia 8, potrebbero essere scelte lenti prodotte da Carl Zeiss. In base alle ultime indiscrezioni, i due modelli integreranno un processore octa core Snapdragon 660, il cui annuncio è previsto per le prossime settimane.

Il Nokia 8 dovrebbe avere uno schermo con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), mentre per il Nokia 7 si prevede un display full HD (1920×1080 pixel). Non sono trapelati dettagli sulla dimensione dello schermo, ma la diagonale non sarà certamente inferiore ai 5,5 pollici del Nokia 6. Pochi dubbi invece sul sistema operativo installato: Android 7.x Nougat.

HMD Global aveva promesso l’arrivo di almeno 6 o 7 smartphone entro fine anno. All’appello manca quindi il modello di fascia alta con processore Snapdragon 835, per il quale circola il nome di Nokia 9. Il suo annuncio potrebbe avvenire all’IFA 2017 di Berlino, in programma all’inizio di settembre.