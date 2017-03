Microsoft, nuovo update cumulativo per Windows 10

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato un nuovo update cumulativo per Windows 10 e Windows 10 Mobile. L’aggiornamento arriva in concomitanza dell’appuntamento del Patch Tuesday del mese di marzo 2017. Questo update è particolarmente importante in quanto il suo change log è molto lungo anche se si concentra, ovviamente, solamente sulla risoluzione di bug e sull’ottimizzazione del sistema operativo. Nuove funzionalità arriveranno, infatti, solamente con il rilascio di Windows 10 Creators Update previsto per il prossimo mese di aprile.

Che il change log sia molto lungo non stupisce. Lo scorso mese, Microsoft, a causa di un non ben precisato problema interno, fu costretta ad annullare il rilascio del Patch Tuesday di febbraio. Quindi, l’update di marzo è in realtà doppio includendo due aggiornamenti in un unico pacchetto. A seguito dell’installazione degli aggiornamenti, la build di Windows 10 e di Windows 10 Mobile passa alla release 14393.953. Le aree dove Microsoft è intervenuta sono tantissime e riguardano sia bug del sistema operativo in se che problemi lato sicurezza. Questo aggiornamento cumulativo è installabile solamente sui PC e sugli smartphone già aggiornati a Windows 10 Anniversary Update.

In ogni caso, anche per le vecchie release di Windows 10, la casa di Redmond ha riservato un pacchetto aggiornamento che va a chiudere soprattutto falle di sicurezza.

Vista l’importanza dell’aggiornamento, l’esortazione è quella di effettuare l’update quanto prima. Gli utenti PC possono farlo attraverso il consueto canale di Windows Update, mentre gli utenti mobile attraverso lo strumento di aggiornamento di Windows 10 Mobile.