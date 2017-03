Vodafone rimodula il piano base, arriva il canone

Filippo Vendrame,

Brutte notizie per alcuni clienti ricaricabili Vodafone. L’operatore, infatti, ha annunciato una nuova rimodulazione che toccherà il piano base della SIM, quello, cioè, che si applica in assenza di opzioni tariffarie attive. A partire dal 18 aprile 2017, dunque, saranno modificate le condizioni economiche del piano della SIM per alcuni clienti ricaricabili. Il costo dell’offerta e di eventuali promozioni attive resta invariato, così come i minuti, SMS e dati inclusi. Tali piani avranno un costo di 49 centesimi di euro alla settimana, addebitati anticipatamente ogni 4 settimane.

In alteri termini, i piani base interessanti costeranno ogni 4 settimane o 28 giorni 1,96 euro che saranno addebitati anticipatamente. Chiamando il 42828, tutti i clienti interessati da questa modifica potranno ogni domenica parlare gratis con tutti i numeri e navigare gratis fino a 2GB. Tutti i clienti interessati riceveranno un SMS informativo e potranno cambiare il piano della propria SIM chiamando il 42593 o recedere dai servizi Vodafone o passare ad altro operatore senza penali entro 30 giorni dalla ricezione dell’SMS. Il diritto di recesso potrà essere esercitato gratuitamente su variazioni.vodafone.it oppure inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO).

In buona sostanza, Vodafone farà pagare ogni 4 settimana il piano base della SIM 1,96 euro regalando traffico internet e chiamate gratis alla domenica. Trattasi di una modifica non inedita e già vista anche all’interno di altri operatori. Si ricorda, al riguardo, il caso di TIM Prime Go.