In cammino nel vulcano con Street View

Cristiano Ghidotti,

Vanuatu è un arcipelago situato nella parte meridionale dell’Oceano Pacifico, a circa 1.750 Km di distanza dall’Australia. È composto da un totale pari a 83 isole, delle quali solamente 14 hanno una superficie superiore ai 100 Km quadrati. Una di queste si chiama Ambrym, ha una forma triangolare e ospita circa 7.000 abitanti, ma soprattutto è la casa di due minacciosi crateri vulcanici: Benbow e Marum.

Stando a quanto credono i suoi abitanti, le aperture versi gli abissi sono marito e moglie e la loro attività può essere controllata attraverso il sacrificio di animali o con altri tipi di donazioni. Un contesto affascinante, fatto di paesaggi incontaminati e laghi ricolmi di bollente lava, che da oggi è possibile visitare in prima persona grazie a Street View: basta un click sul computer o un tap sul display di smartphone e tablet.

Google ha infatti caricato sulla piattaforma una collezione di immagini a 360 gradi realizzate con la collaborazione di due esploratori, Geoff Mackley e Chris Horsly, armati di Trekker, uno zaino equipaggiato con 15 obiettivi fotografici per immortalare tutto ciò che si trova nei dintorni. Questa la loro testimonianza.

Trovarsi sul luogo e sentire il calore che tocca la tua pelle è un’esperienza fenomenale. Spero che condividere questo posto sulla mappa aiuterà le persone a capire quanto sia meraviglioso il mondo in cui viviamo.

In seguito al disastroso ciclone Pam che ha colpito Vanuatu nel 2015, le autorità locali stanno cercando di ripristinare le infrastrutture e invitano tutti a visitare la loro terra, così da poter contare sul turismo come forma di approvvigionamento per trovare i fondi necessari attraverso la costruzione di un’economia sostenibile.