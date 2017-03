Windows 10 CU build 15058 agli Insider, novità

Filippo Vendrame,

Microsoft, contestualmente al rilascio del Patch Tuesday di marzo 2017 ed alla distribuzione di un nuovo update cumulativo per Windows 10, ha avviato il rilascio della build 15058 di Windows 10 Creators Update per i PC a tutti gli iscritti al programma Windows Insider che hanno scelto l’opzione Fast Ring. La nuova build non porta nessuna novità ma il change log si concentra solamente sulla risoluzione di bug e sull’ottimizzazione delle prestazioni.

Del resto, se davvero il prossimo step di Windows 10 arriverà per il giorno 11 aprile, Microsoft non può che concentrarsi adesso sull’ottimizzazione dell’aggiornamento prima del suo rilascio finale. Effettivamente, secondo alcune recenti indiscrezioni, già questa settimana la casa di Redmond potrebbe finalizzare una sorta di versione RTM di Windows 10 Creators Update che sarebbe distribuita la prossima settimana agli Insider per tutte le ultime valutazioni del caso. Inoltre, appare evidente che Microsoft abbia accelerato il rilascio di nuove build Insider proprio con lo scopo di verificare subito tutte le modifiche apportate e tutti i bug ancora presenti.

In ogni caso, questa nuova build contiene ancora alcuni piccoli problemi. Dunque, il suggerimento è quella di sperimentarla solamente all’interno di computer dedicati ai test. Microsoft non ha rialsciato, invece, una nuova build Insider per Windows 10 Mobile. Ma anche in questo caso non è una sorpresa perchè la casa di Redmond si sta concentrando sulla declinazione per PC che sarà la prima ad essere rilasciata.

Quando Windows 10 Creators sarà rilasciato, si ricorda, non sarà disponibile immediatamente per tutti gli utenti Windows 10 perchè Microsoft utilizzerà la solita politica di distribuzione progressiva che dovrebbe concludersi entro maggio.