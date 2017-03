Amazon integra Alexa nell’app per iOS

Luca Colantuoni,

L’assistente personale di Amazon, disponibile originariamente solo per gli speaker Echo, è ormai presente in diversi prodotti, elettrodomestici e automobili inclusi. Il gigante dell’e-commerce ha ora annunciato che Alexa può essere utilizzato anche all’interno dell’app per iOS.

Amazon non ha fornito dettagli sulla disponibilità in tutto il mondo, ma il rollout è sicuramente iniziato negli Stati Uniti e verrà completato entro le prossime settimane. Dopo aver installato l’ultima versione dell’app, gli utenti potranno attivare l’assistente toccando l’icona del microfono alla destra del campo di ricerca. Alexa migliora in pratica la precedente funzionalità di ricerca vocale, offrendo una qualità decisamente superiore. È possibile usare la propria voce per cercare un prodotto, aggiungerlo al carrello e tracciare l’ordine.

Anche se incluso nella popolare app di shopping, l’assistente personale può eseguire azioni diverse da quelle correlate agli acquisti. Alexa può avviare la riproduzione della musica, cercare informazioni su persone e luoghi, mostrare i risultati sportivi e le ultime notizie, effettuare semplici calcoli, visualizzare le condizione del tempo e del traffico. L’utente può sfruttare l’assistente digitale per controllare i dispositivi presenti nella smart home, come luci e termostati. Il supporto per le serrature verrà aggiunto in seguito, dato che le Door Lock API sono state rilasciate solo a fine febbraio.

Amazon non ha comunicato quando Alexa sarà disponibile anche nell’app Android. Ovviamente Alexa non può sostituire Siri, l’assistente personale integrato in iOS, quindi l’utente deve sempre avviare l’applicazione prima di pronunciare i comandi vocali.