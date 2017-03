Fastweb ed Enel, offerta connettività ed energia

Filippo Vendrame,

Fastweb ed Enel hanno deciso di stringere un accordo che porterà reciproci vantaggi ai loro clienti. Le due società hanno, infatti, annunciato un’offerta congiunta che ricalca da un certo punto di vista quella già vista tra Fastweb e Sky. Connettività ed energia elettrica sono due necessità obbligatorie in tutte le case e dunque non sorprende se Fastweb ed Enel abbiano voluto stringersi la mano per creare una soluzione unica che possa portare ai loro clienti alcuni vantaggi.

L’offerta prevede sconti sia sul fronte elettrico che sul fronte della connettività internet. Scegliendo il pacchetto unico Fastweb con Enel Energia, i clienti potranno usufruire di uno sconto del 10% sulla fornitura dell’energia elettrica e Gas anche se relativo all’effettivo consumo energetico e non sulle altre voci della bolletta. L’offerta ha un prezzo della componente energia bloccato per 24 mesi. Per quanto riguarda il fronte Fastweb, i clienti potranno aderire all’offerta SUPERJET a 20 euro ogni 4 settimane al posto di 35 euro (Internet più chiamate verso rete fissa e mobile nazionale gratuite e senza scatto alla risposta). Lo sconto è valevole per 12 mesi, poi il canone tornerà quello originale.

Il dato positivo è che accanto all’offerta all inclusive, i già clienti Enel Energia potranno aderire ad alcune offerte di Fastweb ricevendo sempre uno sconto per i primi 12 mesi di contratto. Vale, ovviamente, anche il viceversa.

Trattasi, dunque, di un’offerta interessante che permette alle famiglie italiane non solo di risparmiare economicamente ma anche sulle pratiche burocratiche in quanto avranno un solo referente a cui cui rivolgersi per la connettività, per la telefonia e per la fornitura dell’energia.

Questo accordo potrebbe, in futuro, anche diventare qualcosa di più ed allargarsi alla clientela business che entrambe le società curano particolarmente. Maggiori informazioni sui siti di Fastweb e di Enel Energia.