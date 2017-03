Anche iPad Mini all’evento Apple di aprile?

Marco Grigis,

Mancano ormai poche settimane al lancio dei nuovi iPad di Apple: sebbene l’evento di presentazione non sia stato ancora ufficializzato, gli analisti scommettono sulla prima settimana di aprile per il tradizionale keynote. Oggi, tuttavia, giunge una nuova indiscrezione rispetto a quelle già emerse negli scorsi giorni: oltre ai tre tablet dell famiglia Pro, infatti, Apple potrebbe rinnovare anche iPad Mini.

Si discute ormai da tempo del possibile refresh della famiglia iPad e, nonostante dalla California non siano arrivati dettagli in merito, gli esperti sono pronti a scommettere su tre modelli: il rinnovato iPad Pro da 12.9 pollici, un inedito iPad Pro da 10.5 pollici e schermo borderless nonché un modello classico da 9.7, quest’ultimo scelto per attirare gli switcher. Qualche ora fa, tuttavia, si è palesata anche l’ipotesi di un rinnovato iPad Mini, sulla base di alcune informazioni fornite da un rivenditore greco.

La fonte è stata raccolta da TechValue, sito locale dedicato alla tecnologia, pronto a sparigliare le carte in tavola per la nuova famiglia di tablet targati mela morsicata. Innanzitutto, pare che saranno tre i modelli Pro in via di lancio: Apple, infatti, avrebbe preparato un iPad Pro da 9.7 anziché una versione classica, erede di iPad Air 2. Questo modello, così come accennato nella giornata di ieri, potrebbe essere addirittura reso disponibile prima dell’evento, semplicemente con un refresh di App Store. A questi, si aggiungere un iPad Mini 5, chiamato dal sito greco iPad Mini Pro, per accontentare gli utenti appassionati ai 7.9 pollici, da tempo privati di un upgrade.

Questa è la prima indiscrezione emersa in merito all’esistenza di un iPad Mini Pro e, considerato come non trovi l’accordo degli altri analisti esperti sul mondo della mela morsicata, deve essere necessariamente presa con le pinze. Dai distretti produttivi asiatici, infatti, non sono giunti dettagli, come invece emerso per gli altri modelli, in particolare l’edizione da 10.5 con schermo borderless.