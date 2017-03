Lucid Air lancia la propria sfida a Tesla Model S

Cristiano Ghidotti,

Lo scorso anno Lucid Air si è presentata al mondo promettendo di portare una ventata d’aria fresca nel settore delle e-car, andando a sfidare veicoli come la Tesla Model S. L’auto elettrica unisce uno stile elegante e una dotazione di tutto rispetto a un range percorribile che supera quello della maggior parte delle proposte attualmente in commercio. Oggi il produttore ne annuncia il prezzo: si parte da 52.500 dollari, circa 49.000 euro al cambio odierno.

Queste le caratteristiche più importanti del veicolo nella sua edizione base: batteria in grado di assicurare un’autonomia da 390 Km con una sola ricarica, trazione posteriore con motore da 400 CV, integrazione delle componenti hardware dedicate alla guida autonoma, sedili frontali regolabili 12-way e posteriori con cinque configurazioni differenti, fari LED, quattro schermi (tre dei quali touchscreen per l’interazione con le funzionalità di infotainment), 10 airbag, ruote da 19 pollici, impianto audio con 10 altoparlanti e possibilità di ricevere aggiornamenti al software di bordo in modalità over-the-air, proprio come avviene con i dispositivi mobile.

I più esigenti e coloro che sono disposti a spendere possono scegliere di personalizzare il modello base con optional e componenti più avanzate, come batterie che raggiungono i 500 o 640 Km, una configurazione twin-motor da 1.000 CV, sospensioni full-active, tetto panoramico in vetro, sedili posteriori reclinabili, extra per quelli frontali come riscaldamento, rinfrescamento o addirittura un sistema per i massaggi, ruote da 21 pollici con design esclusivo, impianto stereo da 29 speaker e interni con finiture in pelle.

La versione più costosa arriverà a superare i 100.000 dollari. Alla spesa indicata gli acquirenti statunitensi dovranno poi aggiungere 7.500 dollari di tasse federali. Al momento non sono state fornite tempistiche precise per quanto riguarda la fase di produzione e l’arrivo in strada di Lucid Air, che potrebbe comunque debuttare entro il corso dell’anno. Di seguito un’ampia galleria fotografica che mette in luce i dettagli del design, sia della carrozzeria che degli interni.