Huawei P10 Lite disponibile nel Regno Unito

Luca Colantuoni,

Huawei ha annunciato il P10 Lite, terzo membro della serie che comprende già P10 e P10 Plus, presentati al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Nonostante le caratteristiche inferiori, il nuovo smartphone Android dovrebbe riscuotere lo stesso successo dei suoi predecessori. Il dispositivo è in pre-ordine nel Regno Unito, ma nei prossimi giorni arriverà anche in Italia, come svelato dal rivenditore online Monclick.

Il nuovo Huawei P10 Lite possiede un telaio in alluminio (frame) e vetro (parte posteriore), materiali solitamente utilizzati in smartphone di fascia alta. Lo schermo da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) è protetto da un vetro 2.5D, quindi leggermente curvo ai lati. Contrariamente a quanto ipotizzato, il produttore cinese ha scelto un processore octa core Kirin 658 a 2,1 GHz, una versione “overcloccata” del più diffuso Kirin 655. La dotazione hardware comprende inoltre 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD.

Invece della doppia fotocamera posteriore dei due P10 è presente un singolo sensore da 12 megapixel, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 megapixel. La connettività è garantita dai tradizionali moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, NFC, GPS e LTE. Lo slot ibrido può ospitare due nano SIM oppure una nano SIM e la scheda microSD. Sono inoltre presenti la porta micro USB, il jack audio da 3,5 millimetri e il lettore di impronte digitali (sul retro).

La batteria da 3.000 mAh supporta la ricarica rapida. Dimensioni e peso sono 146,5x72x7,2 millimetri e 142 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.1. Il P10 Lite sarà in vendita dal 31 marzo ad un prezzo di 299 sterline. I colori disponibili sono nero e oro.