Philips Black Star 9002 OLED: 4K, HDR e Ambilight

Cristiano Ghidotti,

Qualità dell’immagine e design in grado di adattarsi a qualsiasi spazio domestico: è su questi aspetti che Philips Black Star 9002 OLED punta per conquistare il salotto di chi non accetta compromessi quando si tratta di mettersi davanti alla TV. Il televisore, proposto con diagonale da 55 pollici, è caratterizzato da un profilo ultrasottile e da uno stile con linee estremamente pulite.

Come tutti i prodotti di ultima generazione della categoria non manca ovviamente il supporto all’Utra HD così come all’HDR, mentre grazie al sistema Ambilight l’immagine oltrepassa i bordi del pannello per estendersi sulla parete lungo tre lati. Lo chassis è compatto e il profilo ridotto al minimo.

Completano la line-up destinata al mercato il modello 7502 (nelle varianti da 49, 55 e 65 pollici), chiamato anche Pixel Precise con schermo LED 4K Ultra Slim, il 6412 (disponibile con polliciaggio da 43, 49, 55 e 65 pollici) e il 6482 (nelle versioni da 49 e 55 pollici). L’approccio europeo del produttore alla progettazione dei televisori è ben riassunto dalle parole di Rod White, Chief Designer di Philips TV.

I consumatori stanno uscendo dalla recessione, ma sentono ancora la necessità di mantenere una certa sobrietà. Il nostro compito è dar vita a prodotti dal design appropriato, adatti ai consumatori che apprezzano uno stile minimal e si fanno portavoce di un acquisto di qualità selettivo. Le loro parole chiave sono eleganza, sobrietà, sostenibilità e raffinatezza, senza dimenticare il rispetto per le tecniche di costruzione e l’artigianalità. Possiamo riconoscerlo, il nostro nuovo design è sofisticato e senza tempo, seppure senza eccessi.

Dal punto di vista delle funzionalità smart, il Black Star 9002 OLED può contare sulla presenza del sistema operativo Android TV che offre l’accesso alle applicazioni della piattaforma Play Store e a numerosi servizi dedicati all’intrattenimento multimediale, come Netflix e Spotify. Di seguito una galleria di immagini che mette in luce il design dei quattro modelli.