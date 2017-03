TIM, tante offerte per la festa del papà

Filippo Vendrame,

TIM ha deciso di festeggiare la festa del papà, ricorrenza che si celebra il 19 marzo, offrendo una serie di sconti e promozioni a tutti i suoi clienti. I papà appassionati dell’alta definizione potranno acquistare o farsi regalare un Samsung Smart TV Ultra HD 4K a soli 9,90 euro ogni 4 settimane con addebito diretto in bolletta. Un ottimo modo per fare un regalo di qualità senza svuotare la carta di credito in una volta sola.

I papà in cerca di uno smartphone Android ad un prezzo contenuto ma con specifiche oneste potranno approfittare dello sconto sul modello WIKO freddy al prezzo di 79,99 euro. Per la festa del papà, inoltre, TIM sconta moltissimi altri prodotti con riduzioni di prezzo sino a 200 euro come l’iPhone 7 32GB a 699,99 euro. TIM, inoltre, ha deciso di offrire alcuni pacchetti vantaggiosi. L’operatore offre 3GB di traffico aggiuntivo alla velocità del 4G al prezzo di 2,99 euro. Traffico che dovrà essere utilizzato entro 4 settimane. Oppure, a 49 euro una tantum, TIM propone “TIM Special Pack” che include 2000 minuti di chiamate e 20 Giga di traffico. Bundle che dovrà essere consumato entro 6 mesi dall’attivazione.

Infine, TIM regala ai papà una serata di grande cinema. L’operatore offre, infatti, due biglietti al prezzo di uno in più di 800 sale in Italia. Il voucher può essere richiesto entro il 20 marzo ed essere utilizzato entro il 24 marzo 2017.

Tutti i dettagli dell’iniziativa ed il lungo elenco dei dispositivi scontati sono disponibili sul sito della TIM.