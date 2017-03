Toshiba annuncia i notebook Portégé X30 e Tecra X40

Luca Colantuoni,

Toshiba ha annunciato due nuovi notebook per l’utenza aziendale caratterizzati da un’elevata qualità costruttiva e una buona dotazione hardware. Il Portégé X30 e il Tecra X40 saranno disponibili in diverse configurazioni nel secondo trimestre del 2017, tutte con i recenti processori Intel di settima generazione. Il produttore giapponese ha ovviamente integrato le migliori soluzioni che garantiscono la massima sicurezza in ambito business.

Toshiba non ha fornito le specifiche complete dei due notebook, quindi non è nota la dotazione di memoria o la capacità di storage. Il comunicato stampa sottolinea però la presenza di memorie DDR4 e SSD PCIe. Entrambi i modelli hanno un telaio ToughBody in lega di magnesio che, grazie alla struttura a nodo d’ape, è in grado di assorbire gli urti senza conseguenze per i componenti interni. Il display anti-riflesso con tecnologia In-Cell Touch opzionale ha una risoluzione full HD (1920×1080 pixel), ma cambia la diagonale: 13,3 pollici per Portégé X30 e 14 pollici per Tecra X40.

La tastiera retroilluminata garantisce un elevato comfort di scrittura, mentre il peso ridotto dei notebook (1,05 Kg per il Portégé X30 e 1,25 Kg per il Tecra X40) consente di trasportarli senza fatica. La protezione dei dati aziendali è assicurata da due sistemi di autenticazione biometrica: il lettore di impronte Synaptics Natural ID, integrato nel touchpad SecurePad, e la videocamera IR compatibile con la funzionalità Windows Hello di Windows 10.

Toshiba ha scelto inoltre altoparlanti stereo Harman Kardon e varie opzioni di connettività. L’utente può eventualmente collegare la Thunderbolt 3 Dock e aggiungere due porte USB Type-C, una USB 3.0, l’uscita HDMI e lo slot microSD. Il sistema operativo installato è Windows 10 Pro. I due notebook saranno disponibili in due colori (Onyx Blue e Light Gold) ad un prezzo non ancora comunicato.