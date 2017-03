Misterioso device Apple? Una porta per Apple Park

Marco Grigis,

Si è parlato a lungo, nelle scorse settimane, di un misterioso dispositivo wireless registrato da Apple presso la Federal Communication Commission. In molti hanno ipotizzato potesse trattarsi della nuova Apple TV 4K o, ancora, di qualche device declinato per la smartphone. L’arcano è stato però svelato in questi giorni, disattendendo tutte le aspettative: così come dimostrano delle fotografie rese pubbliche dalla stessa FCC, il terminale in questione non è altro che un sistema elettronico d’accesso per le porte di Apple Park.

Apple Park è il nuovo campus di Cupertino, noto ai più come “Spaceship”, una struttura che il gruppo dovrebbe inaugurare entro la fine di aprile. Nel corso degli ultimi giorni, la FCC ha reso noti i dettagli del dispositivo “A1844”, un terminale abilitato a NFC e Bluetooth, dotato di due LED rossi e verdi. A quanto sembra, il device in questione verrà installato su alcune porte di Apple Park e, avvicinando il proprio smartphone oppure un’apposita tessera, garantirà oppure escluderà l’accesso a zone riservate del campus.

Così come già accennato, aveva generato grande curiosità la sottomissione di un misterioso dispositivo alla FCC, organismo che si preoccupa di verificare la conformità agli standard dei dispositivi elettronici prima della loro distribuzione sul mercato. Data la natura wireless, in molti hanno scommesso su una nuova versione di Apple TV, oppure di un ritrovato per la smarthome, così purtroppo non è stato.

Oltre all’A1844, Apple nello stesso periodo ha registrato presso la FCC altri due device, rispettivamente ribattezzati “A1845” e “A1846”. Considerando la numerazione progressiva, non si esclude si tratti sempre di dispositivi d’accesso per le porte del nuovo Apple Park o, ancora, delle varianti dello stesso modello. In ogni caso, una versione rinnovata di Apple TV, con il supporto ai 4K, è comunque in arrivo: le ultime indiscrezioni in materia, infatti, parlano di un lancio a settembre in concomitanza con i nuovi iPhone.