Samsung Galaxy S8, colori e possibili prezzi

Luca Colantuoni,

Samsung annuncerà i due Galaxy S8 durante l’evento Unpacked 2017 organizzato a New York per il 29 marzo. Come accaduto con gli attuali Galaxy S7 e S7 edge, le numerosi indiscrezioni hanno praticamente eliminato il fattore sorpresa, in quanto gli utenti conoscono già il design dei nuovi smartphone. Le informazioni più recenti, svelate su Twitter dal noto leaker Evan Blass, riguardano i colori e i possibili prezzi in euro.

Secondo la fonte di Evan Blass, i due Galaxy S8 saranno disponibili in almeno tre colori: nero (Black Sky), grigio (Orchid Grey) e argento (Arctic Silver). L’immagine pubblicata sul social network mostra solo la parte frontale degli smartphone (e i lati del Galaxy S8), non la parte posteriore, quindi è difficile valutare bene le differenze cromatiche. Si può invece notare lo spessore molto sottile delle cornici superiore e inferiore, lo schermo curvo e l’assenza dei pulsanti capacitivi, oltre ai pulsanti fisici per accensione, volume e l’assistente personale Bixby.

Samsung Galaxy S8 and S8 Plus (top to bottom) in black sky, orchid grey and arctic silver (left to right) pic.twitter.com/ISo7W10sYV — Evan Blass (@evleaks) March 19, 2017

Il noto leaker ha inoltre scoperto i possibili prezzi per il mercato europeo: 799 euro per il Galaxy S8 e 899 euro per il Galaxy S8+. I 100 euro in più sono dovuti principalmente alla maggiore dimensione dello schermo (5,8 e 6,2 pollici) e alla capacità della batteria (3.000 e 3.500 mAh). Tutte le altre specifiche sono identiche: display Super AMOLED con risoluzione di 2960×2400 pixel, processori Snapdragon 835 e Exynos 8895, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 12 e 8 megapixel, lettore di impronte digitali, scanner dell’iride, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri e sistema operativo Android 7.1 Nougat.

I due Galaxy S8 potranno essere collegati ad un monitor esterno tramite il dock DeX, per il quale si prevede un prezzo di 150 euro. Altri due accessori compatibili sono il visore Gear VR (129 euro) e la nuova videocamera Gear 360 (229 euro).