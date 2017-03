Sony Xperia L1, smartphone elegante ed economico

Luca Colantuoni,

Dopo aver presentato, al recente Mobile World Congress 2017 di Barcellona, quattro smartphone Android, tra cui il top di gamma Xperia XZ Premium, Sony ha ora annunciato un altro modello di fascia media che verrà distribuito in Europa a fine aprile. Il nuovo Xperia L1 possiede alcune caratteristiche interessanti e, secondo il produttore giapponese, un prezzo accessibile.

Lo smartphone possiede il tradizionale design Sony con parti superiore e inferiore piatti e lati arrotondati che migliorano la presa. Il produttore evidenzia la qualità dello schermo da 5,5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel) e le prestazioni del processore quad core MediaTek MT6737T a 1,45 GHz. La dotazione hardware comprende inoltre 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 13 megapixel con apertura f/2.2, autofocus e sensibilità ISO fino a 3.200, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 5 megapixel con apertura f/2.2.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE Cat. 4 con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti la porta USB Type-C e una batteria da 2.620 mAh con Stamina Mode e Qnovo Adaptive Charging. Dimensioni e peso sono 151x74x8,7 millimetri e 180 grammi, rispettivamente.

Galleria di immagini: Sony Xperia L1, immagini dello smartphone

Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat. Sony ha aggiunto la funzionalità Smart Cleaner che rimuove automaticamente i processi inutilizzati e i dati nella cache, la tecnologia Xperia Actions che varia automaticamente le impostazioni (volume, luminosità, notifiche, ecc.) in base al luogo in cui si trova l’utente, e Xperia Tips, l’assistente personale che fornisce suggerimenti rilevanti e tempestivi.

Xperia L1 sarà disponibile in alcuni mercati selezionati in Europa, Medio Oriente e Africa, Asia, Nord America e Sud America a partire da fine aprile 2017. Gli utenti potranno scegliere uno dei tre colori: bianco, nero e rosa. Il prezzo non è stato comunicato.