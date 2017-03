Super Mario Run arriverà su Android il 23 marzo

Cristiano Ghidotti,

Ancora pochi giorni e, finalmente, anche tutti coloro in possesso di un dispositivo Android potranno mettersi a correre con Super Mario Run. Il titolo mobile, sviluppato da Nintendo, arriverà in download su Play Store nella giornata di giovedì 23 marzo. Si ricorda che è già possibile effettuare la pre-registrazione, così da essere immediatamente avvisati quando disponibile per l’installazione.

La formula di gioco è quella già vista su iOS, dove l’applicazione è scaricabile ormai da qualche mese, con ottimi risultati ottenuti in termini di download nel promo periodo di disponibilità. Si tratta di un titolo in cui la mascotte della grande N e gli altri protagonisti della serie corrono senza sosta lungo livelli popolati da personaggi che hanno reso celebre il brand su console. Il ritardo rispetto alla versione per iPhone e iPad è da attribuire all’esigenza di trovare un metodo efficace per contrastare la pirateria, fenomeno purtroppo ancora parecchio diffuso in ambito Android.

Android version of #SuperMarioRun will be available on 3/23 with the Ver.2.0.0 update! Pre-register now: https://t.co/dAxzTlppnG pic.twitter.com/nQ0T4znOBt — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 18, 2017

Come già detto, per scaricarlo non sarà richiesta alcuna spesa, così come per affrontare i primi quattro livelli, mentre per sbloccare i successivi bisognerà obbligatoriamente mettere mano al portafogli e sborsare 9,99 euro, una cifra non esattamente contenuta se si considera il prezzo medio degli acquisti in-app di un gioco mobile.

Nelle ultime settimane, complice anche una crescente attesa da parte della community di utenti e giocatori, si è assistito a un proliferare in Rete di presunti file APK per giocare a Super Mario Run su Android. In molti di questi si nasconde in realtà del codice malevolo: i malintenzionati, ancora una volta, hanno sfruttato l’hype per mettere le mani sui dati personali degli utenti bucando i loro dispositivi. Il consiglio è dunque quello di diffidare dai download dell’app attraverso market non ufficiali e attendere il suo debutto su Play Store, ormai alle porte.