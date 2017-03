Volantino Unieuro, una TV in regalo

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato nei giorni scorsi il nuovo volantino delle offerte che sarà valido sino al prossimo 26 marzo 2017. Trattasi di un volantino ricco di opportunità e con racchiusa una promozione molto interessante. Alcuni elettrodomestici di grande marche, se acquistati, daranno diritto di ottenere in regalo uno Smart TV di Hitachi da 43 pollici. Non mancano, ovviamente, tante altre opportunità. Tra gli smartphone, per esempio, si evidenziano i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge venduti, rispettivamente, a 729 e 829 euro. Sempre in casa Samsung si segnala il Galaxy S6 a 349,90 euro.

Tra gli altri smartphone, l’iPhone 7 128GB a 839,90 euro, il Huawei P9 Lite a 249,90 euro, il Huawei Mate 9 a 749,90 euro e l’Asus ZenFone 3 a 329,90 euro. Per gli appassionati del gaming Unieuro popone la nuova console Nintendo Switch che potrà essere acquistata al prezzo di 329,90 euro. Per chi avesse intenzione di cambiare PC di casa puntando su di un nuovo prodotto basato su Windows 10, la nota catene di elettronica propone una vasta selezione di computer all’interno del volantino. Per esempio, si menziona il Surface Pro 4 versione base con tastiera cover inclusa al prezzo di 799,99 euro.

Tante anche le proposte per gli amanti dell’alta definizione con molti televisori di ultima generazione pensati per chi vuole trasformare il salotto di casa in una mini sala del cinema.

Infine, non mancano gli accessori (monitor, stampanti, router…) ed i gadget come la Samsung Gear 360, una fotocamera a 360 gradi venduta al prezzo di 249 euro.

I dettagli sulla promozione per il televisore Hitachi sono disponibili all’interno del volantino.