Windows 10 build 15061 agli Insider, le novità

Filippo Vendrame,

Microsoft nel corso del weekend ha rilasciato la nuova build 15061 di Windows 10 Creators Update a tutti gli iscritti al programma Windows Insider che hanno optato per l’opzione Fast Ring. Trattasi di una nuova build che si concentra solamente sulla correzione dei bug e sull’ottimizzazione delle prestazioni del nuovo grande aggiornamento di Windows 10 che dovrebbe essere rilasciato pubblicamente tra qualche settimana, secondo qualcuno già il prossimo 11 aprile in concomitanza con il Patch Tuesday del prossimo mese.

Nessuna novità di sostanza, dunque, ma tanti affinamenti e correttivi che gli Insider devono valutare. Obiettivo quello di preparare una build il più stabile possibile per il rilascio finale. Gli Insider sono molto importanti in questa fase proprio perché consentono a Microsoft di verificare sul campo la bontà delle modifiche apportate. In ogni caso, il change log riporta che questa nuova build presenta ancora alcuni bug che possono pregiudicare l’esperienza d’uso. Dunque, il suggerimento è quello di provarla solamente all’interno di macchine adibite esplicitamente ai test, come le macchine virtuali o vecchi PC. Nessun novità per quanto riguarda, invece, il mondo mobile. Nessuna nuova build è stata rilasciata per gli smartphone. Questo, comunque, non stupisce visto che Microsoft ha più volte specificato che lo sviluppo per il mondo PC Desktop ha la priorità su tutte le altre piattaforme.

Prosegue, invece, spedito, lo sviluppo dell’aggiornamento per l’Xbox One. Anche per la console di Microsoft sono state rilasciate nuove build che sono state distribuite agli Insider per studiare tutte le modifiche apportate che arriveranno con il rilascio dell’aggiornamento.

Microsoft, dunque, è impegnata a 360 gradi per ottimizzare tutte le sue piattaforme basate su Windows 10 per offrire la migliore esperienza d’uso possibile ai suoi utenti.