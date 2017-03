Apple lancia iPhone 7 rosso e un nuovo iPad 9.7

Marco Grigis,

Giornata di aggiornamenti, quella in corso per Cupertino. A seguito dell’anticipato down programmato di Apple Store, alle 13.30 la società ha lanciato due nuovi dispositivi: un iPhone 7 dalla scocca completamente rossa, per l’iniziativa (PRODUCT)RED, e un rinnovato iPad da 9.7 pollici. Si avverano così le previsioni della vigilia, pronta a scommettere sul lancio del classico tablet prima dell’evento dedicato alla linea Pro, atteso quest’ultimo nel mese di aprile. Di seguito, tutte le novità.

In nuovo iPhone 7 (PRODUCT)RED, disponibile nelle due declinazioni consuete da 4.7 e 5.5 pollici, non prevede alcuna novità hardware rispetto agli esemplari della linea, fatta eccezione per la nuova e fiammante scocca rossa. Ordinabile dalle 16.01 del 24 marzo, i prezzi partono da 909 euro per la versione dallo schermo più piccolo, mentre per l’edizione Plus i listini partono da 1.049 euro. Proprio perché abbinato all’iniziativa (PRODUCT)RED, parte dei proventi verrà donata al Global Fund, per combattere la diffusione dell’HIV e sostenere dei progetti di cura e tutela per i malati di AIDS.

La vera novità, tuttavia, è il rinnovato iPad da 9.7 pollici, erede di iPad Air 2, quest’ultimo non più disponibile in listino. Chiamato semplicemente iPad, il tablet vede un’estetica simile al suo predecessore ed è disponibile nelle tinte argento, oro e grigio siderale. Dotato di un display Retina da 9.7 pollici, il nuovo iPad è alimentato da un processore della famiglia A9 e può contare su 10 ore di autonomia, per un peso totale di 469 grammi. Offerto sia nella versione solo WiFi che WiFi+Cellular, il device comprende un lettore di impronte digitali Touch ID, nonché delle buone ottiche: la fotocamera anteriore è infatti in qualità FaceTime HD fino a 1080p, mentre quella posteriore è da 8 megapixel, con alta sensibilità alla luce. I prezzi partono da 409 euro per la versione solo WiFi da 32 GB, mentre l’edizione compatibile con i network LTE è proposta a partire da 569 euro.

Così come già anticipato, non vi sono al momento aggiornamenti per la linea Pro degli iPad di Apple, attesi questi ultimi nel corso di un evento nel mese di aprile. Tra i device più discussi, la possibile introduzione di un tablet da 10.5 pollici con schermo borderless.