CeBIT, Nissan porta la guida autonoma

Al CeBIT, Nissan rende protagonista la sua tecnologia di guida autonoma. Dopo aver sperimentato le tecnologie di guida autonoma sulle strade pubbliche d’Europa, la casa automobilistica giapponese debutta ufficialmente alla fiera della tecnologia tedesca con innovazioni destinate a rivoluzionare il futuro del settore automotive. Nissan ha portato in Europa la novità svelata all’inizio dell’anno al CES: il sistema Seamless Autonomous Mobility (SAM).

Sviluppato a partire da una tecnologia della NASA, il sistema SAM affianca all’intelligenza artificiale di bordo la logica umana per consentire ai veicoli a guida autonoma di prendere decisioni in caso di imprevisti quali incidenti, lavori stradali o altri ostacoli. Grazie a questa soluzione, i veicoli a guida autonoma saranno in grado di capire quando affrontare il problema da soli e quando richiedere l’intervento del conducente. Sapere come gestire queste situazioni è la chiave per arrivare a una guida totalmente autonoma. La presenza di Nissan al CeBIT fa seguito a un evento importante nello sviluppo delle tecnologie di guida autonoma: la prima dimostrazione in Europa dello scorso febbraio. Oltre 100 persone tra giornalisti, autorità e stakeholder del settore hanno partecipato in prima persona ai test della tecnologia Nissan nel mondo reale, sulle strade pubbliche di Londra, a bordo del veicolo elettrico più venduto al mondo: Nissan LEAF.

Inoltre, Nissan ha confermato che la prima versione dell’innovativo sistema di guida autonoma ProPILOT sarà installata sia sul nuovo Qashqai che sulla prossima generazione di Nissan LEAF, in arrivo sul mercato prossimamente. Già disponibile sulla nuova versione di Nissan Serena, lanciata in Giappone l’anno scorso, ProPILOT permette di procedere in autostrada rimanendo autonomamente all’interno della singola corsia.

Da qui al 2020, le tecnologie di guida autonoma Nissan offriranno un livello sempre più elevato di autonomia, arrivando a gestire gli incroci stradali più trafficati, in linea con la visione di Nissan di una mobilità del futuro sempre più sicura, sostenibile e connessa.

