Fujitsu Lifebook U937, notebook leggero e potente

Fujitsu ha presentato al CeBIT 2017 di Hannover il nuovo notebook Lifebook U937. Si tratta di un modello destinato all’utenza aziendale, in quanto combina potenza e leggerezza, due caratteristiche molto richieste in ambito business. Il produttore giapponese ha svelato anche il Lifebook S937, leggermente più pesante del precedente, ma più flessibile, grazie al suo alloggiamento modulare. Entrambi saranno disponibili in Europa a partire dal 10 aprile.

Il Lifebook U937 possiede un telaio in magnesio che offre leggerezza e resistenza allo stesso tempo. Il notebook ha uno spessore di 15,5 millimetri e pesa solo 920 grammi. Lo schermo da 13,3 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) è antiriflesso, ma è disponibile anche la versione touch lucida. La dotazione hardware comprende processori Intel Core i7-7600U, Core i5-7300U e Core i5-7200U, fino a 20 GB di RAM DDR4 e SSD SATA III o PCIe in formato M.2 con capacità compresa tra 128 e 512 GB. Sono inoltre presenti due porte USB 3.0 Type-A, una porta USB 3.1 Type-C, gli slot per microSD e smart card, la porta Gigabit Ethernet e l’uscita HDMI.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth. Gli utenti possono scegliere anche un modello con chip LTE e slot per SIM card. Essendo un prodotto aziendale, Fujitsu offre due sistemi di autenticazione biometrica: il lettore di impronte digitali o la tecnologia PalmSecure che riconosce le vene nel palmo della mano. Il sistema operativo è Windows 10 Pro. Il prezzo base è 1.899 euro.

Il Lifebook S937 possiede caratteristiche molto simili al Lifebook U937. A differenza del top di gamma, alcune configurazioni del notebook includono normali hard disk SATA da 5.400 rpm con capacità fino a 1 TB ed è possibile acquistare anche versioni con schermo Quad HD (2560×1440 pixel). L’alloggiamento modulare può ospitare una batteria supplementare, un secondo hard disk, un lettore Blu-ray o un masterizzatore DVD. Il peso del Lifebook S937 è più alto e varia tra 1,19 e 1,32 Kg, in base al tipo di display. Il prezzo base è 1.649 euro.