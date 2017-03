iPhone 8: design celebrativo del primo iPhone?

Marco Grigis,

Il nuovo iPhone 8, lo smartphone in via di presentazione a settembre in concomitanza con iPhone 7S e iPhone 7S Plus, potrebbe celebrare il primissimo esemplare della linea di Cupertino. È quanto emerge oggi da ETNews, testata coreana apparentemente vicina ai distretti produttivi partner della Mela, parlando di un design a goccia. E prendono anche consistenza le voci sulla possibile scelta di iPhone Edition per il nome, proprio a scopo di omaggio.

Stando a quanto reso noto, iPhone 8 potrebbe ricordare il design a goccia del primissimo iPhone, seppur con innovazioni moderne quali l’impiego del vetro e dell’acciaio inossidabile, con forme della scocca leggermente arrotondate. Secondo la testata coreana, Apple potrebbe usare una declinazione tridimensionale del classico vetro, affinché possa realizzare un involucro in grado di avvolgere i lati del device, mentre vengono confermati i 5.8 pollici di diagonale per il display OLED.

La scelta di una scocca curva principalmente in vetro ricorderà il modello lanciato nel 2007, sebbene quest’ultimo si sia caratterizzato per l’impiego di alluminio e plastica. A dispetto delle previsioni delle ultime settimane, però, lo schermo OLED sarà “relativamente piatto”, quindi non dovrebbe assomigliare ad altri esemplari già presenti sul mercato, quali gli smartphone della linea Galaxy Edge di Samsung.

Come già accennato, il nuovo smartphone potrebbe essere chiamato semplicemente iPhone Edition, sia per ispirazione da Apple Watch Edition, il modello più lussuoso della linea, che per celebrare i 10 anni dalla presentazione del primissimo device. Nelle scorse settimane è emerso come il modello rischia di essere particolarmente caro, sia per l’impiego di un pannello OLED che per i materiali impiegati: gli analisti, infatti, già scommettono su prezzi d’entrata non inferiori ai 1.000 dollari. Non resta che attendere settembre, di conseguenza, per scoprire tutte le strategie che Cupertino ha voluto perseguire per questo lancio inedito, mentre non dovrebbero esservi grandi cambiamenti estetici per iPhone 7S e iPhone 7S Plus.