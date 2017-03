Più storage per iPhone SE e iPad Mini 4

Marco Grigis,

Non solo un nuovo iPhone 7 dalla scocca rossa fiammante e un rinnovato iPad da 9.7 pollici, Apple ha approfittato di questa giornata anche per alcuni aggiornamenti minori per altri device. In particolare iPhone SE e iPad Mini 4, da oggi disponibili con configurazioni di storage decisamente più generose.

Si parte proprio dal piccolo iPhone SE, smartphone lanciato lo scorso anno per i nostalgici dei 4 pollici, dall’estetica simile a iPhone 5S ma dalla potenza praticamente sovrapponibile a iPhone 6S. Apple ha deciso di rendere al versione da 32 GB come modello entry level della linea, ma non è però tutto: nasce, infatti, una versione da ben 128 GB d’archiviazione.

Sebbene non vi siano altri cambiamenti hardware rispetto all’edizione precedente, a partire dal processore A9 e dai classici colori della scocca, un maggiore spazio per l’archiviazione sarà certamente gradito agli utenti, anche perché i prezzi rimangono pressoché invariati rispetto allo scorso anno. La versione da 32 GB è infatti proposta a 509 euro, mentre l’edizione più generosa a 619 euro.

Discorso più complesso quello per iPad Mini 4, forse l’ultimo rappresentante dei tablet da 7.9 pollici targati mela morsicata. Con la crescita degli schermi degli iPhone, fino ad arrivare al phablet dei 5.5 pollici, questa dimensione potrebbe risultare oggi poco ricercata dagli utenti. Per questo motivo, Apple non sembra aver voluto puntare su iPad Mini 5, bensì sull’unificazione di tutti i modelli ai 128 GB di storage. L’esemplare solo WiFi è proposto a 489 euro, mentre quello WiFi+Cellular a 639 euro. Rimangono invariate, invece, le opzioni per la tinta della scocca: argento, oro e grigio siderale.

Non è però tutto, però, sul fronte delle novità targate mela morsicata e provenienti direttamente dalla California: per gli appassionati di Apple Watch Series 2, infatti, arriva una nuova collezione di cinturini, mentre per iPhone 7 nuovi colori e materiali per le custodie ufficiali del gruppo. Il prossimo appuntamento è invece ad aprile, con il possibile rinnovamento della linea degli iPad Pro.