Amazon aggiorna le app Kindle e Music per iOS

Amazon ha annunciato la disponibilità di nuove versioni delle app Kindle e Music per iOS. Gli utenti che usano il browser Safari su un dispositivo Apple possono ora utilizzare la funzionalità “Invia a Kindle“, già presente su desktop e Android. Il servizio di streaming musicale è invece accessibile tramite CarPlay, il sistema di infotainment in-car dell’azienda di Cupertino.

Esistono diverse applicazioni, tra cui Instapaper e Pocket, che consentono di salvare le pagine web da leggere in un secondo momento, ma spesso si ottiene un lungo elenco di articoli che probabilmente non verranno mai letti. Il Kindle è invece l’e-reader per eccellenza, quindi ci sono maggiori probabilità che la lettura venga completata. Per utilizzare la nuova funzionalità è necessario toccare il pulsante di condivisione in Safari e aggiungere Kindle come destinazione. Da questo momento è possibile salvare i documenti e le pagine web nella libreria Kindle.

Le pagine vengono convertite nel formato Kindle per consentire la modifica di testo, carattere, colore della pagina e spaziatura. L’utente può anche sfruttare altre funzioni Kindle, come la ricerca delle parole, la traduzione, l’aggiunta di segnalibri, evidenziazioni e note. Ovviamente il contenuto è accessibile da qualsiasi app o dispositivo Kindle, in modo simile agli ebook.

La novità inclusa in Amazon Music per iOS è riservata esclusivamente agli utenti che possiedono un iPhone e un’automobile con Apple CarPlay. Dopo aver collegato lo smartphone al sistema di infotainment è possibile accedere al vasto catalogo di brani offerto dal servizio di streaming musicale.