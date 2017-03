Facebook Live anche da desktop e laptop

Filippo Vendrame,

Facebook ha annunciato la possibilità per tutti gli utenti di andare Live anche da laptop e desktop. In passato, la possibilità di avviare dirette streaming al di fuori dell’applicazione per iOS ed Android era stata annunciata per le sole Pagine del social network ma adesso questa funzionalità è stata estesa a tutti gli iscritti del social network. Chiunque, adesso, potrà trasformare il proprio PC di casa in una piccola emittente televisiva per trasmettere dirette su Facebook.

Trasmettere una diretta dal PC è davvero molto banale. Tutto quello che gli utenti dovranno fare è cliccare su “Live Video” dalla parte superiore del News Feed e poi inserire alcune informazioni sul Live come, per esempio, aggiungere una descrizione della trasmissione che si andrà ad incominciare. Per poter avviare le dirette, è ovviamente necessario che il computer sia dotato di una webcam o di un hardware equivalente. Inoltre, contestualmente al lancio della possibilità di avviare Live Video da PC Desktop, Facebook ha annunciato una nuova funzionalità che rende ancora più semplice per tutti i Profili del social network andare Live dal proprio desktop o laptop, utilizzando software di streaming o hardware esterni.

Questa novità permetterà alle persone di aggiungere nuove funzionalità alle loro trasmissioni dal vivo: ad esempio effettuare uno streaming dal vivo delle sessioni di gioco su PC, aggiungere grafiche e sovrimpressioni, cambiare telecamera nel corso di una diretta e tanto altro ancora.

Con l’introduzione delle dirette da computer per tutti, Facebook punta a rendere il social network ancora più piacevole e interattivo possibile con l’obiettivo di aiutare le persone a connettersi tra loro ancora più facilmente.

Il dato oggettivo, comunque, è che i video sono sempre più centrali per Facebook e che i Live stanno diventando degli strumenti sempre più potenti con cui le persone possono comunicare con tutti gli altri iscritti e con il mondo intero.