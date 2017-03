Cristiano Ghidotti,

È stata ufficializzata sul blog di bigG una funzionalità in fase di test fin dal settembre dello scorso anno e passata attraverso una serie di restyling fino a giungere al lancio di oggi. Si tratta delle scorciatoie inserite nella ricerca Google sui dispositivi mobile, disponibili inizialmente solo negli Stati Uniti su Android, iOS e sulla versione del motore accessibile da browser su smartphone e tablet. In futuro arriveranno anche negli altri territori.

Si tratta essenzialmente di icone posizionate al di sotto del box di ricerca e che permettono di accedere rapidamente a informazioni, funzionalità e aggiornamenti su qualsiasi tema, tramite un semplice tocco del display. L’obiettivo del gruppo di Mountain View è ancora una volta quello di fornire all’utente ciò di cui ha bisogno e ciò che desidera ancora prima che inizi a cercarlo, puntando tutto sull’immediatezza. Ci sono feature di ogni tipo: dai risultati dei match sportivi agli aggiornamenti sulle condizioni meteo, dalle traduzioni al convertitore di valute, senza dimenticare giochi per passare alcuni minuti in completo relax, ristoranti presenti nei dintorni, luoghi d’interesse da visitare e così via.

Le scorciatoie sono raggruppate in specifiche categorie come Nearby (nelle vicinanze), Lifestyle, Tools (strumenti), Fun (divertimento), Weather (meteo), Travel (viaggio) e My stuff (informazioni personali come email, contatti, calendario ecc). In alcuni casi è possibile personalizzarne il comportamento nel dettaglio, come avviene ad esempio con le notizie sportive, così da ricevere contenuti relativi solo alle proprie squadre preferite.