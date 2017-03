iPhone 7 rosso: lamentele per il display bianco

Marco Grigis,

Nella giornata di ieri, senza alcun evento in pompa magna, Apple ha lanciato una nuova versione del suo iPhone 7: un esemplare dalla scocca posteriore rossa, realizzato per l’iniziativa (PRODUCT)RED. Dal grande impatto estetico, grazie a un alluminio anodizzato dall’apparenza quasi satinata, il nuovo smartphone non sembra aver tuttavia convinto completamente il pubblico. Molti appassionati della mela morsicata, infatti, si sono riversati sui social network alimentando una singolare lamentela: quella per il colore del pannello frontale.

I nuovi esemplari (PRODUCT)RED, disponibili nelle classiche diagonali da 4.7 e 5.5 pollici, presentano infatti una superficie frontale di colore bianco. Una scelta tutt’altro che gradita dagli utenti, i quali hanno mostrato, armati di fotomontaggi e fotoritocchi, quanto più eleganti sarebbero apparsi i device con un pannello di colore nero.

Non è però tutto poiché, a seguito dell’apparizione sulla piattaforma YouTube del primo filmato di unboxing del dispositivo, in molti hanno notato come l’anello frontale di Touch ID non sia abbinato alla scocca posteriore, così come negli altri modelli: il perimetro del sensore è infatti argentato, anziché a sua volta rosso.

Non è dato ben sapere perché Apple abbia optato per una simile configurazione, forse ereditata dai coloratissimi iPod Touch di ultima generazione. D’altronde, fatta eccezione per dispositivi dalla scocca molto chiara, il nero frontale rimane la tinta d’eccellenza: rispetto al bianco, infatti, genera un senso di continuità con il display stesso, rendendo anche meno visivamente ingombranti sensori, fotocamera frontale e speaker auricolare.

In ogni caso, iPhone 7 e iPhone 7 Plus stanno comunque raccogliendo, nella loro declinazione rossa, anche un nugolo ben nutrito di estimatori. In particolare, viene rimarcata la cura della scocca posteriore, per una tonalità che rischia ben presto di battere anche la già più che acclamata versione Jet Black. Inoltre, la vendita in associazione con il Global Fund, per la raccolta di fondi per la lotta all’HIV, è stata applaudita all’unanimità sia dai consumatori che dagli esperti di settore.