La Fiat 500 si noleggia su Amazon

Filippo Vendrame,

Fiat estende la sua presenza su Amazon dopo aver reso possibile l’acquisto diretto di alcune sue autovetture con una nuova opportunità. La casa automobilistica e Leasys, il principale player nel mercato del noleggio a lungo termine e dei servizi automotive, società controllata da Fca Bank, hanno deciso di offrire la semplicità e la comodità dello shopping online con un’offerta dedicata di noleggio per Fiat 500 su Amazon.it. È infatti disponibile su Amazon.it l’innovativa formula BE-FREE: una nuova soluzione di mobilità altamente competitiva nella proposta economica e completa dal punto di vista tecnologico. Un prodotto semplice, chiaro e vantaggioso, dedicato a chi vuole sentirsi libero di utilizzare l’auto “senza pensieri” e senza intaccare il proprio patrimonio.

Il fenomeno dell’ecommerce continua ad evidenziare come gran parte degli acquisti online oggi avvenga proprio dal salotto di casa. Per questo Fiat e Leasys sono ora in grado di offrire su Amazon.it l’opportunità di selezionare, a condizioni vantaggiose la propria scelta di mobilità con un click, in qualunque momento, in modo facile e sicuro. Il cliente potrà scegliere una proposta resa ancora più innovativa da un’esclusiva formula d’acquisto. Tutti coloro che effettueranno la scelta di BE-FREE su Amazon.it accederanno ad un eccezionale vantaggio economico. Bastano 99 euro per acquistare un ‘kit’ di benvenuto che assicurerà l’accesso ai vantaggi della promozione: BE-FREE al prezzo di 179 euro al mese per una Fiat 500 Pop 1.2 litri 69 CV, 20 euro al mese in meno rispetto al canone convenzionale.

L’innovativo BE-FREE si caratterizza per un importo mensile fisso per tutta la durata del contratto (48 mesi e 60.000 km), IVA inclusa e senza anticipo aggiuntivo, che comprende Assicurazione RCA, bollo, assistenza stradale e la possibilità di gestire tutti i servizi legati all’auto grazie alla Leasys App. E, in particolare, se si cambia idea, o cambiano le proprie esigenze di mobilità è possibile restituire l’auto dopo il primo anno senza alcuna penale di restituzione anticipata.

Acquistando su Amazon.it il “kit” di benvenuto che assicurerà l’accesso ai vantaggi della promozione, il Servizio Clienti di Amazon contatterà il cliente che ha scelto BE-FREE per individuare il Concessionario Fiat presso cui recarsi per la consegna dei documenti relativi alla parte amministrativa e concordare i termini di consegna. Leasys attiverà per i clienti Amazon una linea diretta ed esclusiva, consentendo così al cliente di poter ritirare in concessionaria la sua nuova Fiat 500 Pop 1.2 litri 69 CV, accompagnandolo nel mondo Fiat e garantendogli la migliore customer experience possibile.

Il Web è anche e soprattutto velocità, e per questo la consegna dell’automobile prescelta dal cliente avverrà nel più breve tempo possibile attraverso una logistica dedicata, tenendo comunque in considerazione le peculiarità dell’attivazione di una formula di noleggio.

Su Amazon.it il cliente potrà scegliere anche il pacchetto BE-FREE PLUS, ancora più completo, che, oltre a quanto già previsto, include le coperture riparazione danni, furto, incendio e la manutenzione ordinaria e straordinaria, a 269 euro al mese, 20 euro al mese in meno rispetto al canone convenzionale.