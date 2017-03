Microsoft offre un Surface Pro 4 a Tim Cook

Marco Grigis,

Piccola rivincita per Microsoft nei confronti del rivale storico Apple, sebbene negli ultimi anni la società di Cupertino sia più concentrata su altri concorrenti, quali Samsung e Google. Nel corso del recente China Development Forum, a cui ha partecipato anche Tim Cook, il colosso dell’informatica ha indirettamente offerto un Surface Pro 4 al CEO della mela morsicata. Non è dato sapere, tuttavia, se il leader di Cupertino ne abbia fatto effettivamente uso.

Non è di certo un segreto: Tim Cook non gradisce particolarmente i prodotti ibridi. Non solo Apple ha deciso di non sovrapporre le linee Mac e iPad, preferendo invece integrarne le funzioni pur mantenendo la loro unicità, ma nel 2012 aveva definito gli sforzi di Microsoft in tal senso come “l’unione tra un frigorifero e un tostapane”. Il rivale ha avuto modo, però, di ottenere una piccola rivincita.

Gli esemplari della linea Surface sono sempre più popolari e, per questo, Microsoft ha partecipato attivamente al China Development Forum, fornendo oltre 300 invitati per gli invitati di spicco alla kermesse. Fra questi anche Tim Cook, con un dispositivo a lui dedicato, sebbene non sia dato sapere se il CEO ne abbia fatto effettivamente uso. Secondo quanto riferito da The Verge, i Surface sono principalmente serviti per mostrare informazioni a schermo e traduzioni durante gli interventi dei singoli invitati, anche se gli stessi pare non abbiano prestato eccessiva attenzione: alcune delle foto ufficiali, infatti, mostrano la gran parte dei partecipanti privi dell’ibrido.

Lo scatto del Surface Pro 4 dedicato a Tim Cook, tuttavia, ha fatto il giro dei social network, dove è divenuto in poco tempo virale. Una buona pubblicità per la stessa Microsoft, considerato come l’ironia dell’immagine stia attirando le curiosità degli utenti sulle caratteristiche del device. Molte le battute, sia dai supporter di Microsoft che fra quelli di Apple: vi è chi, ad esempio, si chiede se Cook non abbia confuso il super-tablet del rivale con uno stand per il suo iPad Pro.