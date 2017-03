Oppo F3 Plus, phablet con dual selfie camera

Luca Colantuoni,

Meno di due settimane fa erano emerse indiscrezioni sui nuovi “selfie expert” che Oppo presenterà il 23 marzo. Sul sito indiano del produttore cinese è stata pubblicata per errore (e subito rimossa) la pagina del top di gamma F3 Plus, in anticipo rispetto all’evento di domani, che conferma la presenza di una doppia fotocamera frontale. Altre caratteristiche sono simili a quelle dell’attuale R9s Plus.

Il nuovo smartphone è quindi indirizzato soprattutto ai patiti degli autoscatti. Oppo ha scelto per la fotocamera frontale un sensore da 8 megapixel con obiettivo grandangolare (120 gradi) che permette di scattare selfie di gruppo. L’altro sensore da 16 megapixel possiede un campo visivo normale e consente di scattare foto in alta risoluzione. La fotocamera posteriore è invece identica a quella di R9s Plus: sensore Sony IMX398 da 16 megapixel, apertura f/1.7, autofocus Dual Pixel e flash dual LED. Il telaio è in alluminio, mentre lo schermo da 6 pollici, protetto dal Gorilla Glass 5, ha una risoluzione full HD (1920×1080 pixel).

La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 653, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD. La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth, GPS e LTE. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh e supporta la tecnologia di ricarica rapida VOOC. Le immagini non confermano la presenza della porta USB Type-C o della tradizionale micro USB. Si può invece notare il pulsante Home che nasconde il lettore di impronte digitali.

Il sistema operativo installato è Android 6.0 Marshmallow con interfaccia Color OS 3.0. Il produttore cinese annuncerà anche una versione più piccola (Oppo F3), di cui però non sono trapelate informazioni sulle caratteristiche hardware.