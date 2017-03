Samsung Galaxy S8, nuovi dettagli sulla DeX Station

Luca Colantuoni,

Dopo le numerose indiscrezioni sul Galaxy S8, il nuovo top di gamma che Samsung annuncerà ufficialmente il 29 marzo a New York, nelle ultime ore sono circolate informazioni sulle caratteristiche della DeX Station, l’accessorio che consentirà di trasformare lo smartphone in un computer desktop basato su Android. Il noto leaker Evan Blass ha invece pubblicato su Twitter un’altra immagine che mostra i due Galaxy S8 di colore nero, grigio e argento.

Il Galaxy S8 integrerà i processori Snapdragon 835 e Exynos 8895, quindi avrà la potenza necessaria per gestire la visualizzazione di app, immagini e video su schermi esterni di grandi dimensioni, come monitor e TV. Ciò sarà possibile grazie alla DeX Station, un accessorio da acquistare a parte (149,99 euro) dotato di porta USB Type-C, attraverso la quale verrà alimentato lo smartphone. Anche se la forma della DeX Station ricorda vagamente un pad per la ricarica wireless, nella parte posteriore è in realtà installata una piccola ventola.

Il collegamento di mouse, tastiera e monitor o TV avverrà tramite l’uscita HDMI e le due porte USB 2.0. È presente anche una porta Ethernet, ma non è chiara la sua utilità. In modalità desktop, il Galaxy S8 può gestire schermi esterni con una risoluzione massima 4K a 30 fps. Altri due accessori compatibili sono il visore Gear VR (129 euro) e la nuova videocamera Gear 360 (229 euro). Gli utenti troveranno invece nella confezione gli auricolari AKG con jack da 3,5 millimetri, di cui sono circolate alcune immagini.

Nella seguente foto si possono vedere alcuni dettagli dei due Galaxy S8, tra cui la parte frontale con le piccole cornici e la parte posteriore con il lettore delle impronte digitali, posizionato alla destra della fotocamera.