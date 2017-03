Samsung Gear S3: Under Armor, Spotify e HERE WeGo

Luca Colantuoni,

Gli smartwatch di Samsung sono molto popolari tra gli utenti, nonostante l’uso di Tizen come sistema operativo, invece del più diffuso Android Wear. Il produttore coreano vuole incrementare il numero delle applicazioni disponibili sullo store attraverso partnership con le aziende più attive nel settore. Samsung ha annunciato l’arrivo di nuove app per Gear S3, tra quelle sviluppate da Under Armour, Spotify, HERE, BMW e Nest.

Per offrire agli utenti più sportivi gli strumenti migliori per registrare i progressi durante l’allenamento, Samsung ha collaborato con Under Armour per aggiungere il supporto alla suite Connected Fitness che comprende le app UA Record, MapMyRun, Endomondo e MyFitnessPal. Ognuna di esse offre funzionalità esclusive per il Gear S3, come il monitoraggio del consumo di acqua, il tracciamento GPS “untethered” e la visualizzazione delle mappe. Gli utenti che acquistano lo smartwatch riceveranno inoltre un abbonamento annuale ai servizi premium.

Gli amanti della musica apprezzeranno sicuramente l’app Spotify, con la quale è possibile accedere al servizio di streaming tramite collegamento WiFi o LTE. La versione per Gear S3 permette la riproduzione offline, quindi gli abbonati Premium possono riprodurre i brani anche senza connessione.

Chi possiede un’automobile BMW con abbonamento ConnectedDrive può usare l’app BMW Connected per aprire/chiudere le portiere, leggere il livello del carburante e visualizzare i dettagli di un viaggio.

L’app Nest per Gear S3 consente invece di cambiare le impostazioni del termostato smart, sfruttando la cornice circolare dell’orologio.

HERE WeGo, infine, può essere utilizzata come navigatore da polso, in quanto mostra sullo schermo dello smartwatch le indicazioni turn-by-turn e gli aggiornamenti in tempo reale per il trasporto pubblico. Le mappe possono essere scaricate sul dispositivo e usate senza connessione.