Luca Colantuoni,

VAIO Corporation aveva annunciato uno smartphone basato su Windows 10 Mobile per l’utenza business, ma il sistema operativo Microsoft non ha finora riscontrato molto successo. L’azienda giapponese, nata in seguito alla cessione dell’omonima divisione da parte di Sony, ha deciso quindi di riproporre lo stesso modello, ma con Android. Il Phone A eredita tutte le caratteristiche del suo “gemello”, tranne una.

Il VAIO Phone A possiede un telaio in alluminio e uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 617 a 1,5 GHz, affiancato da 3 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 64 GB. La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 13 megapixel, mentre per quella frontale è stato scelto un sensore di 5 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (bande 1, 3, 8, 19 e 21).

Sono presenti inoltre l’altoparlante mono e la porta micro USB 2.0. La batteria ha una capacità di 2.800 mAh. Dimensioni e peso sono 156,1x77x8,3 millimetri e 167 grammi, rispettivamente. L’unica differenza rispetto al precedente Phone Biz è la presenza di uno slot dual SIM. Il sistema operativo è Android 6.0.1 Marshmallow. Il prezzo del modello con Windows 10 Mobile era 50.000 yen, successivamente ridotto a circa 30.000 yen. VAIO non ha comunicato il prezzo del Phone A, ma sicuramente non sarà molto elevato, considerate le specifiche.

Anche se VAIO viene ancora associato a Sony non ci saranno sicuramente problemi per le vendite degli smartphone Xperia in Giappone. Il Phone A rimarrà probabilmente un prodotto di nicchia, cercato solo dai fan dello storico marchio.