Condividere la propria posizione con Google Maps

Cristiano Ghidotti,

Google Maps è una piattaforma in continua evoluzione e le novità introdotte nel corso degli anni dal gruppo di Mountain View l’hanno resa ben più di un semplice servizio per la mappatura del territorio. Navigazione stradale, segnalazione dei punti d’interesse, ristoranti, attività commerciali, integrazione delle informazioni sul trasporto pubblico: tutte caratteristiche che la rendono completa e versatile.

Oggi bigG annuncia l’arrivo di una nuova funzionalità, che in molti potranno trovare utile. Si tratta della possibilità di condividere la propria posizione in tempo reale con i contatti, siano essi amici, familiari oppure colleghi, così da far sapere loro esattamente dove ci si trova, attimo per attimo. La feature tiene conto anche dell’esigenza di tutelare la privacy, consentendo di impostare un timer, alla scadenza del quale lo sharing viene automaticamente interrotto. Arriverà entro le prossime settimane, sia sulle applicazioni di Maps per Android e iOS che sulla versione desktop del servizio.

Se le persone alle quali si desiderano inviare le informazioni di geolocalizzazione sono presenti tra i propri contatti Google, all’atto della condivisione riceveranno immediatamente una notifica (come mostra l’animazione allegata di seguito), in alternativa per accedere alle informazioni dovranno aprire un link generato appositamente dalla piattaforma.

La funzionalità sarà attivabile semplicemente selezionando la voce “Share location” all’interno del menu principale di Maps. Si potrà anche condividere il viaggio che si sta effettuando, mentre si utilizza la navigazione stradale di Maps, selezionando la voce “Share trip progress”, così da fornire una stima accurata sull’orario di arrivo a destinazione.