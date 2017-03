Il parrucchiere si prenoterà da Instagram

Filippo Vendrame,

Instagram potrebbe, in futuro, diventare un rivale di Yelp. Secondo Bloomberg, infatti, nei prossimi due mesi dovrebbe arrivare una funzione in grado di consentire agli utenti del social network di effettuare una prenotazione o di creare un appuntamento con un’azienda. Per esempio, in futuro gli utenti del social network fotografico potranno prenotare un taglio di capelli direttamente dall’app. Per farlo dovranno solamente recarsi sul profilo del barbiere o della parrucchiera e fare click su di un nuovo pulsante per fissare l’appuntamento.

Dunque, Instagram davvero potrebbe entrare in diretta concorrenza con Yelp e con altri servizi analoghi come OpenTable. Questa nuova funzionalità permetterà ad oltre 1 milioni di inserzionisti presenti su Instagram di ottenere un modo più efficace di interagire con gli utenti all’interno della piattaforma. Non è escluso, inoltre, che in futuro non arrivino altre funzionalità legate a questo nuovo servizio come la possibilità di lasciare recensioni per valutare la prestazione ricevuta. Attualmente, le aziende possono aggiungere pulsanti al loro profilo che consentono gli Instagrammer di contattarle o di mandarle un messaggio. Gli inserzionisti, invece, possono andare oltre inserendo, per esempio, anche link per gli articoli in vendita.

La svolta di Instagram non deve, però, stupire. L’80% degli utenti segue anche profili aziendali e quindi non è una sorpresa che la società di proprietà di Facebook voglia provare a monetizzare questa tendenza.

La possibilità di prenotare appuntamenti dall’app di Instagram apre, dunque, scenari molto interessanti. Sicuramente si capirà meglio come questa funzionalità sarà implementata tra un paio di mesi quando sarà ufficialmente presentata e lanciata.