Infostrada, a Bologna 1Gbps ad un prezzo speciale

Wind Tre punta molto non solo sulle soluzioni legate alla telefonia mobile ma anche a quelle concernenti la banda ultralarga su connettività in fibra ottica. Proprio per questo, il brand Infostrada propone un’offerta esclusiva dedicata a tutti i nuovi clienti Fibra di Bologna: fino al 23 aprile, nei negozi Wind e nei 3Store, sarà possibile avere la Fibra Infostrada al prezzo bloccato di 24,95 Euro ogni 4 settimane, per navigare senza limiti fino a 1 Gigabit, con modem incluso e attivazione scontata. La promozione è disponibile anche per le offerte dedicate alle Partite IVA.

La nuova offerta Infostrada sarà promossa in tutta la città, fino all’11 aprile, attraverso una campagna di comunicazione integrata, che prevede affissioni, allestimenti nei punti vendita, attività di digital advertising e social engagement. Una flotta di minivan personalizzati, inoltre, attraverserà i punti nevralgici di Bologna per distribuire materiale informativo.

L’evento principale si terrà il 25 marzo, quando gli atleti ‘Parkour’ del gruppo Jestion intratterranno il pubblico con le loro acrobazie davanti ai negozi Wind e ai 3Store in via dell’Indipendenza e Piazza della Mercanzia e in alcuni dei principali centri commerciali della città.

Infostrada, operatore di telefonia fissa, Adsl e Fibra di Wind Tre, da sempre si contraddistingue per i valori di trasparenza, semplicità e convenienza. Wind Tre, operatore leader in Italia per i servizi di telefonia mobile e secondo nel fisso, ha l’obiettivo di diventare il player di riferimento nell’integrazione fisso-mobile e nello sviluppo delle reti in fibra di nuova generazione, per offrire servizi sempre più affidabili e veloci, in linea con le aspettative di famiglie ed imprese.