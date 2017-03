Cristiano Ghidotti,

La frammentazione resta ancora oggi il principale tallone d’Achille del sistema operativo mobile più diffuso al livello globale: Android. Lo ha ribadito anche Google, nel suo rapporto annuale sulla sicurezza della piattaforma pubblicato ieri. Per compiere un passo in avanti è necessaria innanzitutto la collaborazione attiva da parte dei produttori. Un invito raccolto da LG.

L’azienda sudcoreana ha confermato l’arrivo degli aggiornamenti ufficiali che porteranno Android 7.0 Nougat su LG G4 e LG V10, smartphone lanciati nel 2015 e ancora supportati a due anni di distanza. Il rollout interesserà anche l’Europa e più nel dettaglio l’Italia, con tempistiche al momento non ancora definite: si parla di una generica “seconda metà dell’anno”, dunque nel periodo compreso tra luglio e dicembre. In questo modo gli utenti potranno disporre, oltre che delle funzionalità più recenti introdotte dal S.O., anche degli update legati alla risoluzione delle vulnerabilità riscontrate.

G4 è uno smartphone con display da 5,5 pollici e fotocamera posteriore da 16 megapixel, caratterizzato in alcune delle edizioni commercializzate dalla presenza di una finitura posteriore in vera pelle. V10, invece, ha introdotto un secondo piccolo display sopra quello principale, utile per la visualizzazione delle notifiche e per l’accesso rapido alle funzionalità preferite.

Quando disponibile in Italia, chi possiede LG G4 e LG V10 riceverà una notifica direttamente sul proprio smartphone per poter procedere al download dell’ultima versione del sistema operativo. Così anche i consumatori dei modelli meno recenti potranno usufruire di tutte le nuove funzionalità di Nougat 7.0 e migliorare ulteriormente l’esperienza, la velocità e la semplicità d’uso dei propri dispositivi.