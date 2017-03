Samsung annuncia il Gear S3 classic con LTE

Luca Colantuoni,

La sede statunitense di Samsung ha annunciato una versione del Gear S3 classic con modulo LTE. Gli utenti che cercano uno smartwatch con connettività mobile possono ora acquistare il modello più elegante. Finora solo il Gear S3 frontier poteva infatti essere utilizzato in assenza di collegamento allo smartphone. Il nuovo orologio sarà disponibile tramite gli operatori telefonici AT&T, T-Mobile e Verizon. Non è noto se e quando verrà distribuito anche in Italia.

Il lancio del Gear S3 classic LTE permette agli utenti di scegliere tra uno smartwatch più sportivo e uno smartwatch con un design più simile a quello di un orologio tradizionale. Entrambi hanno una cassa in acciaio inossidabile 316L e uno schermo Super AMOLED da 1,3 pollici (360×360 pixel), protetto dal Gorilla Glass HR+, ma il modello classico possiede una ghiera girevole meno evidente e un cinturino in pelle. La connettività LTE consente di ricevere e rispondere direttamente alle chiamate e ai messaggi. Gli operatori telefonici statunitensi consentono di usare lo stesso numero dello smartphone.

La ghiera girevole permette di rispondere e rigettare le chiamate, leggere i messaggi e utilizzare le app senza toccare lo schermo. Ciò che viene scritto e disegnato sul display viene automaticamente convertito in testo e emoji, mentre il microfono integrato consente di usare i comandi vocali. Grazie ai chip NFC e MST è possibile effettuare pagamenti con Samsung Pay, mentre il GPS integrato permette di usare lo smartwatch come un fitness tracker.

Galleria di immagini: Samsung Gear S3, le immagini

La dotazione hardware comprende inoltre un processore dual core Exynos a 1 GHz, 768 MB di RAM, 4 GB di storage, accelerometro, barometro, sensore di luce ambientale e cardiofrequenzimetro. Oltre al modulo LTE sono presenti anche i chip WiFi 802.11b/g/n e Bluetooth 4.2. La batteria da 380 mAh può essere caricata in modalità wireless. Il Gear S3 classic LTE è resistente alla polvere e all’acqua (certificazione IP68). Il sistema operativo è Tizen 2.3.2. Samsung non ha comunicato il prezzo, lasciando questo compito agli operatori telefonici.