Windows 10 CU, Skype UWP diventa stabile

L’applicazione universale di Skype di Windows 10 perderà la dicitura “anteprima” per diventare solamente Skype con il rilascio di Windows 10 Creators Update. Lo scorso anno, con l’arrivo di Windows 10 Anniversary Update, Microsoft scelse curiosamente di rilasciare la sua nuova app di comunicazione in una versione ancora non completa e stabile caratterizzandola, appunto, per la dicitura “anteprima”. Questa versione beta di Skype sta finalmente per diventare “stabile” a distanza di circa 8 mesi.

Gli iscritti al programma Windows Insider hanno, infatti, notato che con il rilascio della release 11.13.115.0 di Skype UWP (Universal Windows Platform), l’applicazione è stata rinominata semplicemente in “Skype”, segno che Microsoft ha deciso che il suo client di comunicazione per Windows 10 è finalmente pronto per offrire la medesima esperienza d’uso del programma desktop presente su tantissimi PC Windows. Trattasi di un passaggio fondamentale perché la casa di Redmond crede molto in questo progetto e nel corso del tempo ha dovuto lavorare duramente per offrire un’applicazione universale di Skype che potesse proporre le medesime funzionalità del tanto apprezzato programma desktop.

Oltre alla rimozione della dicitura “anteprima”, la nuova release 11.13.115.0 porta con se anche ulteriori novità come una migliore integrazione con i contatti, la possibilità di cambiare microfono e videocamera durante la videochiamata, un’ottimizzazione del supporto alla messaggistica e molto altro.

La versione stabile di Skype per Windows 10 dovrebbe, a questo punto, debuttare assieme a Windows 10 Creators Update il cui rilascio è atteso per il prossimo 11 aprile e dunque tra circa 3 settimane. In ogni caso è anche possibile che Microsoft possa voler accelerare i tempi e rilasciare l’update di Skype anche prima.